На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат

Працівникам кількох промислових підприємств на окупованій території Луганської області заборгували кілька сотень мільйонів рублів. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що з бюджету виділили понад 342 мільйони рублів, що погасити заборгованість.



Йдеться про підприємства: «Луганські поліметали», «Гіпромашвуглезбагачення», «Луганськвуглеремонт», «Вторпромторг», «Хімічне казенне об'єднання імені Г.І. Петровського», «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат», «Юність», «Центральне конструкторське бюро машинобудування “Донець”». Всі вони були захоплені окупаційною владою і перепідпорядковані російським або луганським власникам.



На цих підприємствах накопичилися борги із зарплати, страхових внесків, додаткових виплат, допомог та компенсацій, лікарняних за період з жовтня 2015 по грудень 2024 року.



Раніше окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила, що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» та «Донбассантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014–2015 роках, коли в регіоні велися перші бойові дії. Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації щодо виплат заробітної плати в рамках української юрисдикції «ЛНР» не має.

Як повідомлялося, працівникам підприємства «Вагонобудівний завод» в окупованій Кадіївці заборгували зарплату. Йдеться про 300 робітників, які протягом двох місяців не отримували заробітної плати.