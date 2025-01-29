Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»

До шкіл на території Росії та в окупованих містах України повернуть ще один предмет «про культуру та моральність». Як заявив патріарх Російської православної церкви Кирило, предмет під назвою «Основи духовно-моральної культури народів Росії» вивчатимуть учні 5-7 класів з 1 вересня 2026 року.



Шкільний предмет «Основи духовно-моральної культури народів Росії» було запроваджено у 2023 році. За заявою Міносвіти, його мета — познайомити учнів із «російськими традиційними духовно-моральними цінностями», а також із правилами та нормами поведінки у суспільстві.



2024 року міністерство представило проєкт наказу, згідно з яким з 1 вересня 2025 року цей курс виключать зі шкільної програми, інтегрувавши його в уроки історії. Проте Російська православна церква висловила незгоду з таким рішенням: патріарх Кирило особисто звернувся із цього приводу до Володимира Путіна.



Підручник із цього предмета у простій формі пояснюють суть різних віросповідань та культур — з акцентом на російську.



Також підручник містить розділ про патріотизм.

Він розповідає, що всі громадяни РФ зобов'язані служити батьківщині й у разі потреби віддати за неї життя, адже воно — «як кохана мати».

Раніше ми писали, що у школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ.