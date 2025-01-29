Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»

29 січня 2025, 17:30

Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»

Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»

До шкіл на території Росії та в окупованих містах України повернуть ще один предмет «про культуру та моральність». Як заявив патріарх Російської православної церкви Кирило, предмет під назвою «Основи духовно-моральної культури народів Росії» вивчатимуть учні 5-7 класів з 1 вересня 2026 року.

Шкільний предмет «Основи духовно-моральної культури народів Росії» було запроваджено у 2023 році. За заявою Міносвіти, його мета — познайомити учнів із «російськими традиційними духовно-моральними цінностями», а також із правилами та нормами поведінки у суспільстві.

2024 року міністерство представило проєкт наказу, згідно з яким з 1 вересня 2025 року цей курс виключать зі шкільної програми, інтегрувавши його в уроки історії. Проте Російська православна церква висловила незгоду з таким рішенням: патріарх Кирило особисто звернувся із цього приводу до Володимира Путіна.

Підручник із цього предмета у простій формі пояснюють суть різних віросповідань та культур — з акцентом на російську.

Також підручник містить розділ про патріотизм.

Він розповідає, що всі громадяни РФ зобов'язані служити батьківщині й у разі потреби віддати за неї життя, адже воно — «як кохана мати».   

Раніше ми писали, що у школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ.

ТЕГИ

Інше
пропаганда
Люди
Діти

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
08:25
Армія РФ захопила Велику Новосілку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У РФ презентували «військовий підручник історії». Люди виходять із Покровська пішки
20:11
На окупованій Луганщині жителі кількох міст залишаться без води: це понад 170 000 людей – ОВА
14:44
У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко
23:00
Головне за день: Росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. У ГУР спростували слова Буданова
21:38
На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку
17:40
«Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь
17:10
На окупованій Донеччині собака ледве не підірвав «волонтера» з Підмосков'я
12:42
Армія РФ готується найближчими днями захопити Торецьк і розпочати наступ на Костянтинівку — ISW
23:00
Головне за день: Росармія атакувала Покровськ та Костянтинівку. Українські сили вразили НПЗ у Рязанській області
17:32
У захопленому Рубіжному немає зв'язку, у місті функціонують телефони — Лисогор
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
23:00
Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло
12:10
Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
усі новини
18:28
За держзраду засуджено ще одного співробітника слідчого ізолятора в Донецькій області
18:25
СБУ заарештувала активи Дерипаски в Україні на суму 2,11 млрд гривень
17:30
Дітям в окупації викладатимуть основи російської «моральності та культури»
17:15
ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:42
Мешканка Старобешівського району передавала РФ дані про блокпости ЗСУ на Покровському напрямку
15:34
З Костянтинівки вивезли всіх дітей – начальник ОВА
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
15:15
Дрони ЗСУ знищили машини окупантів, передані волонтерами РФ
15:09
«Майже весь центр міста зруйнований»: в ОВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську
14:48
У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку
14:43
Зеленський: «Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію»
13:59
У США суд заблокував рішення Трампа про заморожування федеральних грантів
13:48
На окупованій Донеччині росіяни заманюють дітей до проросійських організацій, а потім тримають там погрозами — «Жовта стрічка»
13:22
Окупанти атакували «швидку» FPV-дронами в Куп'янську, поранено водія
13:22
Дрони атакували ракетний арсенал та нафтову станцію у Тверській області Росії
12:57
Офіційно: Драпатий очолив ОСУВ «Хортиця»
12:39
Війська РФ обстріляли Лиман та Білицьке Донецької області: пошкоджено будинки
12:34
В Одесі функціонує центр підтримки мешканців Торецької громади
12:34
У ЗСУ розповіли про особливості міських боїв з російською армією в Торецьку та Часовому Яру
усі новини
ВІДЕО
Удар по російських військових під Покровськом. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри
29 січня, 17:15
Дрони ЗСУ знищили машини окупантів. Фото: кадр із відео Дрони ЗСУ знищили машини окупантів, передані волонтерами РФ
29 січня, 15:15
У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку У Ростові-на-Дону включили сирену: повідомляють про ракетну атаку
29 січня, 14:48
Пожежа у транспортному депо в окупованому Хрустальному. Фото: МНС Росії В окупованому Хрустальному на Луганщині загорілося транспортне депо: вогонь знищив автобуси, постраждав водій
29 січня, 11:13
Прикордонники FPV-дроном знищили човен окупантів. Фото: кадр із відео Прикордонники FPV-дроном знищили човен окупантів на півдні України
29 січня, 10:12
Пожежа почалася на нафтозаводі в Нижегородській області РФ після атаки безпілотників. Фото: ASTRA Росія зазнала масованої атаки дронів: горить великий нафтозавод
29 січня, 09:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір