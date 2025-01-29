СБУ заарештувала активи Дерипаски в Україні на суму 2,11 млрд гривень

СБУ домоглася арешту активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні на суму 2,11 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.



Суд наклав арешт на 500 тис. тонн бокситів і глинозему, що зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу.



Ці матеріали використовувалися для виробництва алюмінію на заводах «Русал» у Росії. Сировина належала Дерипасці через підконтрольну структуру в ЄС.



У 2023 році українські правоохоронці заблокували її відправлення до РФ. Дерипаска, близький до Путіна, займається продукцією для ВПК Росії.



Його заводи виробляють компоненти до ракет «Іскандер» і дронів. Йому заочно висунуто обвинувачення, а його українські заводи націоналізовано.

Нагадаємо, російські компанії беруть на зарплату добровольців, які їдуть на війну проти України. У такий спосіб бійці отримують гроші з двох джерел — від Міноборони Росії та від структур російських олігархів.