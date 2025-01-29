Окупанти не захоплювали Новоєгорівку на Луганщині — Третя штурмова спростувала фейк РФ

Третя штурмова бригада спростувала заяву Міноборони РФ про взяття Новоєгорівки на Луганщині. Це село залишається під контролем бригади, запевнили українські військовослужбовці.



«Нещодавно ворог зробив заяву про взяття населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Як "доказ" окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади. Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка», — йдеться у повідомленні Третьої штурмової.