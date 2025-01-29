«Шахтар» проти «Боруссії»: вирішальний матч ЛЧ за вихід у плей-оф

«Шахтар» проти «Боруссії», який вирішує матч ЛЧ за вихід у плей-оф. Фото: ФК Шахтар

Донецький «Шахтар» сьогодні проведе в Дортмунді матч із місцевою «Боруссією» в рамках останнього туру основного етапу Ліги чемпіонів.







Українському клубу вкрай необхідно перемагати, щоб мати хоча б мінімальний шанс на продовження боротьби за єврокубки.



Гра відбудеться на «Сигнал Ідуна Парк», а стартовий свисток пролунає о 22:00. Наразі «Боруссія» йде 14-ю (12 очок), Шахтар - 27-м (7 очок).







«Шахтар» минулої середи здобув свою другу перемогу в кампанії, переконливо обігравши в 7-му турі «Брест» із рахунком 2:0, і зберіг надію на кваліфікацію.



Варто зазначити, що дортмундці не знають поразок у чотирьох матчах із «Шахтарем», перемігши тричі й один раз зігравши внічию, включаючи сумарний тріумф 5:2 у раунді 1/16 на шляху до фіналу Ліги чемпіонів 2013 року.

Шанси української команди 0.1% на прохід до наступного раунду

За оцінкою Платформи прикладної футбольної статистики Football Meets Data українська команда має найменші шанси 0.1% серед усіх потенційних учасників у наступному раунді.

Нагадаємо, «Шахтар» купив бразильського футболіста за 15 мільйонів євро. Його називають майбутньою світовою зіркою.