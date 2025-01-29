ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів у Херсонській області

ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів. Фото: кадр із відео

Сьогодні в мережі з'явилося відео, як українські військові завдали артилерійського удару керованим боєприпасом Copperhead по бетонних укриттях російських окупантів на Херсонщині. Відео опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



M712 Copperhead — високоточний коригований артилерійський снаряд калібру 155 мм з лазерним наведенням на кінцевій ділянці траєкторії польоту.



Попри те, що снаряд дещо довший за звичайні артилерійські снаряди такого калібру, його можна використовувати з різних артилерійських установок, зокрема M114, M109, M198, M777 і CAESAR.



У звіті Генерального штабу ЗСУ зазначили, що на Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники FPV-дроном вразили російський човен на півдні України.