В окупованій Горлівці обстріляно відділення «МНС»

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення трьох мешканців окупованої Горлівки за середу 29 січня.



У центрі міста снаряди впали на територію воєнізованої гірничорятувальної частини. Поранено двох респіраторників. З мінно-вибуховою травмою їх доправили до лікарні.



Про руйнування на території режимного об'єкта не повідомляється.



У Микитівському районі Горлівки під обстрілом постраждала 45-річна жінка.





Монумент «Маріуполь — місто військової слави» будують на площі між парком Петровського та заводоуправлінням колишнього машинобудівного заводу «Азовмаш».