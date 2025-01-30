«Шахтар» програв «Боруссії» та вибув із Ліги чемпіонів

«Шахтар» поступився «Боруссії» Дортмунд (1:3) у завершальному турі Ліги чемпіонів і завершив виступи в єврокубках цього сезону. Єдиний гол за донецький клуб на 50-й хвилині забив бразильський півзахисник Марлон Гомес.
Донецька команда фінішувала на 27-му місці серед 36 учасників найпрестижнішого клубного турніру Європи. «Гірники» здобули дві перемоги, одного разу зіграли внічию і зазнали п'ять поразок, набравши загалом сім очок.
При цьому навіть перемога не гарантувала б вихід до наступного етапу, оскільки українському клубу не вистачило б 10 очок — останнє прохідне місце посів бельгійський «Брюгге», який набрав 11 балів.
Нагадаємо, що за оцінкою платформи прикладної футбольної статистики Football Meets Data українська команда мала найменші шанси 0.1% серед усіх потенційних учасників у наступному раунді.
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