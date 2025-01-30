Внаслідок ударів у Донецькій області за добу одна людина загинула, ще 4 — отримали поранення

У Донецькій області російська армія минулої доби, 29 січня, вбила одного жителя, крім того, ще поранила 4 цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Сіверську», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2942 особи, отримали поранення — 6632. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що у групуванні «ДНР» заявили про поранення трьох мешканців окупованої Горлівки за середу 29 січня.
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