Внаслідок ударів у Донецькій області за добу одна людина загинула, ще 4 — отримали поранення

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області російська армія минулої доби, 29 січня, вбила одного жителя, крім того, ще поранила 4 цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Сіверську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2942 особи, отримали поранення — 6632. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у групуванні «ДНР» заявили про поранення трьох мешканців окупованої Горлівки за середу 29 січня.