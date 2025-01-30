Російський дрон ударив по багатоповерхівці у Сумах: є загиблі та поранені

Ударний дрон росіян влучив у 10-поверховий будинок в Сумах: є загиблі та поранені. Фото: Нацполіція

Російські окупанти атакували місто Суми в ніч із 29 на 30 січня. Один із безпілотників влучив у 10-поверховий житловий будинок, є загиблі та поранені. Про це заявили виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар у телеграм-каналі, поліція та ДСНС.

«Знову приліт. Приліт "шахеда" у багатоквартирний будинок. Виламані стіни, жінка кричить "допоможіть", швидка на місці», — розповів чиновник.

За даними ДСНС, на цю годину відомо, що в результаті російської атаки загинули 4 людини, ще 9 поранені. Зруйновано дев'ять квартир. З житлового будинку евакуювали 118 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

«30 січня ворог завдав удару по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Рятувальникам вдалося врятувати 4 особи, серед них 1 дитину, також евакуйовано 118 людей. <…> За попередньою інформацією травмовано 9 осіб, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше місцева влада повідомляла про одного загиблого.