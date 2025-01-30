У Дніпропетровській області через російську атаку знищено ліцей

Армія РФ вдарила по Дніпропетровщині: знищено ліцей. Фото: ОВА

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки знищено ліцей. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«За уточненою інформацією, у Синельниківському районі внаслідок вечірньої атаки знищено ліцей. Пожежу, яка бушувала там, рятувальники приборкали. Пошкоджено будинок культури, релігійну установу, адмінбудівлю, пошту, магазин, підприємство. Пошкоджено 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали», — заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі, за його словами, російська армія також завдала удару з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району.

Загиблих та поранених немає.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Сумах. В результаті 4 людей загинуло, 9 поранено.