Росія наростила війська та значно посилила атаки на Краматорському напрямку – НГУ

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія за останній тиждень значно посилила атаки на Краматорському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.



За його словами, окупанти, зокрема, посилили атаки в районі Часового Яру.



«Бачимо, що противник досить активно намагається залучати групи піхоти, а також іноді бронетехніку у напрямку села Ступочки. Це трохи південніше Часового Яру. І можемо відзначити, що противник останнім часом наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів. Це не тільки мотострілецькі підрозділи, а й повітрянодесантні полки, батальйони спеціального призначення. Для ударів по місту росіяни застосовують не лише авіацію та артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем», – розповів речник Нацгвардії.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про особливості міських боїв з російською армією в Торецьку та Часовому Яру.