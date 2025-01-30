Втрати армії РФ за добу: 1270 солдатів і чотири танки

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем.



Крім того, ЗСУ збили 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 85 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили снарядом Copperhead по укриттях окупантів у Херсонській області.