Населені пункти у трьох районах Донецької області були обстріляні військами РФ за добу

Наслідки російського обстрілу в одному з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Російські військові 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу. Про це станом на ранок 30 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську поранено 2 особи, пошкоджено будинок та кафе; у Родинському пошкоджено 4 будинки. У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людей.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 приватних будинків, 5 господарських споруд. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю, 8 гаражів та автомобіль.

Бахмутський район. У Сіверську 1 особа загинула, пошкоджено 5 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 232 особи, у тому числі 5 дітей, повідомив керівник ОВА.