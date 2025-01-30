Російський безпілотник вдарив по Харкову: «приліт» у приватному секторі, постраждав 19-річний хлопець

Вранці 30 січня російський БПЛА «Молнія» вдарив по приватному сектору в Холодногірському районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Зафіксований «приліт» біля приватного будинку. Там вибите скло та пошкоджений паркан.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок атаки постраждав 19-річний хлопець, який звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, що вранці 30 січня армія РФ масовано обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення отримали дві жінки, одній з постраждалих відірвало руку.