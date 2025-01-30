Російські окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівській громаді: є постраждалий

Росіяни атакували Костянтинівську громаду. Фото: Сергій Горбунов

Вранці в четвер, 30 січня, окупаційні війська РФ кілька разів з артилерії завдавали ударів по Костянтинівській громаді Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Вранці російські війська неодноразово відкривали артилерійський вогонь по населеним пунктам Іванопільського та Білокузьминівського старостинських округів», — зазначив він.





Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців.



Крім того, за словами начальника міської адміністрації, в Іванопольському старостинському окрузі під час обстрілу росіян постраждав чоловік.



Раніше ми писали, що російські війська у четвер, 30 січня, обстріляли Костянтинівку Донецької області . Внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки.