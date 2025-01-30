РФ обстріляла міста та село Донеччини: є жертва та постраждалі, серед них — діти

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська 30 січня здійснили масований обстріл Донецької області. Внаслідок атак шість людей отримали поранення, одна цивільна — загинула, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, під ударом опинилися Костянтинівка, Краматорськ, село Комар та Часів Яр.





У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик та 7-річна дівчинка. Обсяги ушкоджень встановлюють спеціалісти.



У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки; в Іванопіллі 1 особа загинула, пошкоджено 7 будинків; у Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків.



Крім того, в Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, з них 7 зруйновано повністю.



Також одна людина поранена у місті Часів Яр.



Раніше кореспондент видання «Новини Донбасу» повідомляв, що в Краматорську вранці гриміли вибухи.