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Українські військові використовуватимуть безшумний робот-логіст: чим він унікальний

30 січня 2025, 13:21

Українські військові використовуватимуть безшумний робот-логіст: чим він унікальний

До використання у ЗСУ допустили безшумного робота-логіста. Фото: Міноборони України До використання у ЗСУ допустили безшумного робота-логіста. Фото: Міноборони України

У підрозділах Збройних сил України з’явиться робот-логіст «Змій логістичний» українського виробництва. Оператор зможе керувати роботом з безпечної відстані. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

 «Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації український безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний», — йдеться у повідомленні.

 В оборонному відомстві розповіли про характеристики робота:

 - виконує логістичні та евакуаційні завдання на передовий;

 - має балістичний та протимінний захист;

 - обладнаний безшумним електричним двигуном.

 - долає бездоріжжя, трясовину та водні перешкоди.

 За словами начальника Головного управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки Володимира Рочняка, робот залишається малопомітним на місцевості, також він здатний перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.

 Раніше ми писали, що у Міністерстві оборони повідомили, щопрацюють над власним виробництвом кодифікованих FPV-дронів. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою із приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво БПЛА.

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