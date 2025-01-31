Пошкоджені будинки, підприємство та ЛЕП: наслідки ударів росіян по Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 30 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони області:



Покровський район. У Покровську 5 людей поранено, пошкоджено 7 будинків; у Родинському пошкоджено підприємство. У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю.



Краматорський район. У Краматорську поранено 11 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджено 6 багатоповерхівок. У Лимані пошкоджені 2 будинки, у Дробишевому — інфраструктурний об'єкт. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено 8 приватних будинків і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджені 5 приватних будинків, в Іванопіллі 1 людина загинула і 10 будинків пошкоджено; у Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків, ще 1 — у Федорівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.





Раніше ми писали, що за 30 січня росіяни вбили одного мешканця Донецької області у селі Іванопілля. Ще 18 осіб в області за добу дістали поранення: 11 — у місті Краматорськ, п'ять — у місті Покровську та дві — у місті Білицьке.