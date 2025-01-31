ЗСУ знищили три склади з боєприпасами, паливом та провіантом російської армії поблизу Часового Яру

Безпілотник українських військ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія знищила три російські склади з боєприпасами, паливом та провіантом поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, 25 січня військові РФ біля колектора, в якому вони влаштували підпал для того, щоб приховати свої втрати, залишили сухпаї, провіант, БК і штурмові каски.



«Але особовий склад 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ виявив весь провіант і його знищив. 28 січня те ж саме – поблизу Часового Яру була знищена така сама схованка з БК, паливом та їжею. І 30 січня, вчора, знову. Тому ми активно готуємо окупантів до майбутнього посту. Знищуємо БК, паливо, генератори, залишаємо без світла, щоб не могли заряджати радіостанції. Таким чином, ми порушуємо зв'язок. Паливо для генераторів – це також зв'язок, це електроенергія. Ну і залишаємо їх голодними», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що українська авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром, після цього росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів.