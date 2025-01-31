Велика Британія виділить Україні понад 100 млрд грн на ППО і ремонтні бази

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Фото: Кабмін

Велика Британія виділить Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 103 мільярди гривень) для придбання систем ППО та ракет до них. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.



31 січня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією, спрямованої на розвиток оборонного потенціалу країни.



«Документ також передбачає фінансування створення ремонтних баз для військової техніки та озброєння. Частина таких об'єктів буде розташована безпосередньо в Україні, що дасть змогу значно зміцнити нашу обороноздатність», - зазначив Шмигаль.

Раніше Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.