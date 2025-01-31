Війська РФ вдарили по Покровську: поранено чоловіка

Окупаційні війська РФ 31 січня атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок удару постраждав чоловік. Про це повідомила речник Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає «Суспільне. Донбас».



За її словами, удар стався о 10:00, якою зброєю було здійснено атаку — невідомо. Постраждав 40-річний чоловік.



«У нього діагностовано мінно-вибухову травму. Потерпілому надано медичну допомогу», — зазначила Медведєва.





Раніше ми писали, що місто Краматорськ Донецької області 31 січня вранці знову зазнало російського удару.