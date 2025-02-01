За добу на Донеччині поранено 3 людей

За 31 січня російські війська поранили двох мешканців Покровська та одного в селі Катеринівка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинули 2947 мирних жителів. Поранено — 6653.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.



Місто Костянтинівка Донецької області 31 січня знову потрапило під російський обстріл.



Нагадаємо, після удару російських військ по Краматорську 30 січня постраждали 13 людей, серед них двоє дітей.