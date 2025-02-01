Постраждали Запоріжжя, Полтава, Харків, Херсон: наслідки масованої атаки РФ

Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч проти 1 лютого

Низка українських міст потрапила під обстріл РФ у ніч на 1 лютого та вранці.



Через російський удар по Харкову загинула жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Відомо про ще двох поранених.

Внаслідок ударів по Запоріжжі відомо про постраждалу людину. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки.



Також російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, є влучання до житлового будинку, повідомляє обласна військова адміністрація у суботу. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона відомо про одного загиблого, ще одна людина дістала поранень. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.



Місто Костянтинівка Донецької області 31 січня знову потрапило під російський обстріл.