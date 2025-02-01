Російський удар по Харкову: кількість жертв зросла

Наслідки обстрілу Черкаської Лозової 1 лютого

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зростає. Вже відомо про одну загиблу та чотирьох поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.



За його словами, внаслідок влучення «Шахеда» Холодногірським районом один приватний будинок частково зруйновано. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили.



За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.



Також рятувальники повідомили, що у селі Черкаська Лозова через вибух бойової частини дрону пошкоджено приватні будинки, зруйновано гараж. Вогонь охопив гараж і два легкові автомобілі.

До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Полтаві.



Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.