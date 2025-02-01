По Донеччині окупанти завдали понад 4 тисячі ударів за добу

Понад 4 тисячі ударів завдала армія РФ по Донецькій області за добу. Як повідомлялося, троє людей дістали поранення. У поліції показали наслідки атак.

Під ударом знаходилися 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Дробишеве, села Іванопілля, Катеринівка, Сергіївка, Стародубівка, Стінки.



Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, із них 41 житловий будинок.

Покровськ атакували 8 разів: авіабомбами «ФАБ-250», РСЗВ «Смерч», дронами, артилерією. Поранено двох мирних жителів, руйнування зазнали 7 багатоквартирних будинків, 2 лікарні, церква, цивільна вантажівка.

У Катеринівці Краматорського району: один поранений та три пошкоджені приватні будинки.

Внаслідок влучення бомб «ФАБ-250» у Дробишевому пошкоджено 4 приватні будинки, у Стародубівці Миколаївської громади — 10 домогосподарств.

Костянтинівку окупанти накрили з артилерії: пошкоджено багатоквартирний та 4 приватні будинки, адмінбудівлю, автостанцію, магазин, автомобілі, газопровід, 6 ЛЕП. В Іванопіллі — 7 пошкоджених будинків, у Стінках — три.



На Сергіївку Удачненської громади окупанти скинули авіабомбу потужністю 500 кг, чим пошкодили два приватні будинки та об'єкт інфраструктури.



Крім того, встановлено інформацію про двох мирних жителів, які загинули у Сіверську 30 січня.



До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Полтаві.



Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ увечері 31 січня завдала ракетного удару по історичному центру Одеси. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізовано.