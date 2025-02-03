Втрати армії РФ за добу: 1300 військових та 12 танків

Втрати армії РФ за добу склали 1300 військових. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Українські воїни також знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ і три засоби ППО.



Крім того, ЗСУ збили 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 89 автомобілів і дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, у Курській області підірвався на міні російський віцегубернатор.