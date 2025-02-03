Армія РФ просунулася в трьох населених пунктах Донеччини — DeepState

Окупаційна армія РФ просунулась у трьох населених пунктах на Донеччині — у Срібному, Дачному та біля Колодязів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
У просуванні на Срібне Покровської громади війська окупаційної армії залучили 228-й мотострілецький полк РФ, а також 6-й танковий полк.
Армія РФ просунулась у 3 населених пунктах Донеччини за добу. Фото: карта DeepState
Варто додати, що перед тим, як наблизитися до Срібного, 31 січня 2025 року російські війська окупували Новоандріївку.
У цей час на Лиманському напрямку росіяни перейшли озера за Тернами й просунулися в напрямку Колодязів.
Також на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора, одна з яких була спрямована в бік Дачного. Але просування окупантів у цьому населеному пункті все ж таки триває.
Армія РФ просунулась у 3 населених пунктах Донеччини. Фото: карта DeepState
Раніше стало відомо, що на Покровському напрямку ЗСУ знищили у січні понад 15 тисяч окупантів.
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