Армія РФ просунулася в трьох населених пунктах Донеччини — DeepState

Армія РФ просунулася в 3 населених пунктах Донеччини. Фото: карта DeepState

Окупаційна армія РФ просунулась у трьох населених пунктах на Донеччині — у Срібному, Дачному та біля Колодязів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



У просуванні на Срібне Покровської громади війська окупаційної армії залучили 228-й мотострілецький полк РФ, а також 6-й танковий полк.

Армія РФ просунулась у 3 населених пунктах Донеччини за добу. Фото: карта DeepState

Варто додати, що перед тим, як наблизитися до Срібного, 31 січня 2025 року російські війська окупували Новоандріївку.



У цей час на Лиманському напрямку росіяни перейшли озера за Тернами й просунулися в напрямку Колодязів.



Також на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора, одна з яких була спрямована в бік Дачного. Але просування окупантів у цьому населеному пункті все ж таки триває.

Армія РФ просунулась у 3 населених пунктах Донеччини. Фото: карта DeepState

Раніше стало відомо, що на Покровському напрямку ЗСУ знищили у січні понад 15 тисяч окупантів.