У Росії горить газопереробний завод після атаки дронів

В Астраханській області Росії після атаки безпілотників на газопереробному заводі виникла пожежа. Ілюстративне фото

У ніч проти 3 лютого російські міста атакували безпілотники: вибухи лунали в кількох регіонах країни, зокрема в Астраханській області. Ударні БпЛА дісталися міста Ахтубінськ, де працює газопереробний завод. Внаслідок атаки там почалася масштабна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Після вибухів російські телеграм-канали повідомили про перші наслідки влучання безпілотників. За їхніми словами, дрони-камікадзе налетіли на три об'єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Незабаром повідомили, що також було атаковано газопровід поблизу. Після атаки на об'єктах почалася пожежа, відео якої вже активно розповсюджують у соцмережах.

Росіяни зазначають, що під час атаки ППО «працювало у штатному режимі», а пожежа спалахнула, за їхніми словами, лише внаслідок падіння одного із БпЛА. Саму атаку безпілотників росіяни назвали «спробою ЗСУ завдати удару».

Щодо жертв чи постраждалих внаслідок атаки на газопереробний завод інформації немає. Мер Ахтубінська повідомив, що ніхто не постраждав через атаку. За повідомленням місцевих ЗМІ, весь персонал заводу евакуювали після атаки дронів.

Окрім газопереробного заводу в Ахтубінську, під атаку дронів потрапив і нафтопереробний завод у Волгограді: там очевидці повідомляли про десятки вибухів.

Нафтопереробний завод у Волгограді вже не вперше атакують безпілотники. Вважається, що це шостий за потужністю завод у Росії, який переробляє близько 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Як повідомляє сьогодні Росавіація, у п'яти аеропортах РФ введено план «Килим» з раннього ранку. Авіагавані не працюють в Астрахані, Казані, Нижньокамську, Саратові та Ульяновську. Затримано рейси на виліт та на приліт.