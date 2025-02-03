ППО України збила 38 із 71 БПЛА, ще 25 — не досягли цілей

ППО України збила 63 із 71 БПЛА росіян. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 лютого 2025 року РФ атакувала територію України 71-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БПЛА "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях», — йдеться у повідомленні.



Також 25 російських безпілотників-імітаторів локаційно були втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.