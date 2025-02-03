Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув, атакуючи позиції ЗСУ на фургоні УАЗ-452

Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув у Курській області. Фото: кадр із відео

У Курській області ліквідували командира 3-го взводу 3-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти РФ. Відео опублікував телеграм-канал WarArchive.



Зазначається, що командир 3-го взводу вирушив на штурм українських позицій на фургоні УАЗ-452.



«Результат очевидний — командира більше немає», - ідеться в повідомленні.



На Курському напрямку за минулу добу наші захисники відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстрілів, з них два — з реактивних систем залпового вогню.



Також російські війська здійснили 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБи.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб.