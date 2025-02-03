Вибух в елітному ЖК Москви: важко поранено Армена Саркісяна – кримінального авторитета з Донбасу

Внаслідок вибуху, що стався 3 лютого у житловому комплексі «Алые паруса» на північному заході Москви, отримав важке поранення 46-річний Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський. Він очолює так звану Федерацію боксу угрупування «ДНР» і є засновником незаконного збройного формування у складі так званої «Дикої дивізії Донбасу».



«Саркісян госпіталізований. Його стан оцінюють як вкрай важкий», - повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, саме Саркісян міг бути основною метою атаки. Вибух стався в одній із квартир елітного житлового комплексу. Внаслідок інциденту також постраждали чотири особи, їх стан уточнюється.

Саркісян народився у Вірменії, але з юних років жив у Горлівці на Донеччині. У вересні 2022 року він оголосив про створення так званого вірменського батальйону у зоні бойових дій в Україні, а влітку 2023 року цей підрозділ був інтегрований до структури Міністерства оборони Росії.

У Слідчому комітеті Росії підтвердили порушення кримінальної справи, проте її кваліфікація поки що не розголошується. На місці події працюють слідчі та криміналісти, встановлюються обставини події. Хід розслідування взято під контроль прокуратурою Москви.

На місце події прибув прокурор Північно-Західного адміністративного округу Максим Кисельов, а також керівник головного слідчого управління Москви Андрій Стрижов. Офіційні відомства поки що не дають коментарів про можливі версії вибуху.



4 грудня 2024 року стало відомо, що українські правоохоронці висунули підозру Армену Саркісяну.



Саркісян був у кримінальній структурі ще під час президентства Віктора Януковича. З травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації "тітушок", організацію вбивств у центрі Києва під час Майдану.



UPD. Російський «Интерфакс» спочатку з посиланням на свої джерела повідомив про загибель Саркісяна. Водночас російські телеграм-канали Shot і БАЗА повідомляли про те, що Саркісян поранений і перебуває в лікарні. Наразі підтверджено інформацію про поранення.





