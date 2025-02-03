В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста. Фото: Новини Донбасу

В окупованому росіянами Маріуполі затвердили нові символи міста. Відповідні документи підписав 3 лютого так званий голова міського округу Олег Моргун.



«Нові прапор і герб розроблені "профільними фахівцями" на підставі раніше наявних гербів міста Маріуполь», - написав він у своєму Telegram-каналі.



Моргун зазначив, що колірна гамма герба відображає розташування міста на березі Азовського моря та історичні особливості його заснування.



Білий колір символізує металургію, яка є однією з ключових галузей економіки Маріуполя. Він також звернув увагу на фігуру якоря, який вказує на значущість міста як важливого морського порту.



Говорячи про прапор, Моргун уточнив, що він був розроблений на основі герба і повторює його символіку. Раніше 9 грудня 2022 року уряд РФ ухвалив постанову, згідно з якою частину підприємств на окупованих територіях передали у федеральну власність.

Зруйновані ж РФ підприємства окупанти перетворили на місця зберігання військової техніки. На комбінаті Ілліча щонайменше розташована одна ремонтна база.



Деякі підприємства у Маріуполі російські окупанти використовують як майданчик, звідки ведуть обстріл. Детальніше про те, що РФ зробила із заводами в окупації, можна ознайомитися в цьому матеріалі.