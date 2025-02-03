Обстріли Донеччини: 30 будинків пошкоджено, є загибла та поранені

Результати обстрілів Донеччини росіянами. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби через обстріл російських окупантів постраждали люди й була пошкоджена інфраструктура. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Оперативна ситуація в області станом на ранок 3 лютого:



Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У селі Шевченко Добропільської громади поранено 3 людини. У Срібному Покровської громади поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 8 будинків.



Краматорський район. У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок і газогін; у Федорівці пошкоджено 5 будинків; у Миколаївці пошкоджено будинок і адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків. Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 9 дітей.