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Обстріли Донеччини: 30 будинків пошкоджено, є загибла та поранені

03 лютого 2025, 11:55

Обстріли Донеччини: 30 будинків пошкоджено, є загибла та поранені

Результати обстрілів Донеччини росіянами. Фото: Донецька ОВА Результати обстрілів Донеччини росіянами. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби через обстріл російських окупантів постраждали люди й була пошкоджена інфраструктура. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 3 лютого:

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У селі Шевченко Добропільської громади поранено 3 людини. У Срібному Покровської громади поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район. У Новоселівці Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок і газогін; у Федорівці пошкоджено 5 будинків; у Миколаївці пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків. Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 9 дітей.

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