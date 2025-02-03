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У Москві від вибуху в елітному ЖК помер Армен Саркісян, також постраждав колишній охоронець Януковича

03 лютого 2025, 12:59

У Москві від вибуху в елітному ЖК помер Армен Саркісян, також постраждав колишній охоронець Януковича

Близький до експрезидента України Януковича творець батальйону «Арбат» Армен Саркісян помер унаслідок вибуху на північному заході Москви. Фото: ASTRA Близький до експрезидента України Януковича творець батальйону «Арбат» Армен Саркісян помер унаслідок вибуху на північному заході Москви. Фото: ASTRA

Засновник батальйону «Арбат» Армен Саркісян, близький до експрезидента України Віктора Януковича, помер сьогодні вдень через тяжке поранення від вибуху у житловому комплексі «Червоні вітрила» на північному заході Москви вранці 3 лютого. Про це пишуть росЗМІ.

Таким чином, двоє людей загинули, ще четверо було поранено внаслідок вибуху вранці в понеділок, 3 лютого, в елітному житловому комплексі (ЖК) «Червоні вітрила».

Російські видання назвали імена ще кількох постраждалих, серед яких опинився Сергій Шкрябатовський. У 2014 році він з'являвся серед охоронців колишнього президента України Віктора Януковича, свідчить аналіз «Агентства».

За даними «Комерсанта», в під'їзді ЖК, ймовірно, вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій, зроблений на її основі. За даними Baza, ціллю замаху попередньо був почесний президент Федерації боксу «ДНР» і засновник батальйону «Арбат» Армен Саркісян, якого українські ЗМІ відносять до близького оточення Януковича.

«Арбат», або «Вірменський батальйон», — це підрозділ, сформований після початку війни в Україні, він входить до бригади «П'ятнашка», яка перебуває у підпорядкуванні пов'язаної з Міноборони РФ ПВК «Редут».

Під час Євромайдану Саркісян керував загонами так званих «титушок», що також  визнавали у батальйоні, зазначили «Важливі історії».

Спочатку «Інтерфакс» та «Комерсант» повідомили про смерть Саркісяна, проте пізніше уточнили, що він вижив.

За даними телеграм-каналу 112, Саркісяну під час вибуху відірвало ліву ногу.

За даними Baza та Mash, постраждав також 49-річний охоронець Саркісяна Олег Касперович — це колишній замкомандира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС, повідомив канал «Кримський вітер».

«ВЧК-ОГПУ» та «МК» перерахували імена інших постраждалих — це 44-річна Дар'я Карселадзе, 41-річний Сергій Шкрябатовський та 50-річний Ігор Антоненко.

Сергій Шкрябатовський — уродженець України, мав два паспорти — російський та український, а проживав останні роки у Балашисі, свідчать витоки. З 2021 по 2023 роки у нього було зареєстровано ІП, після якого кілька місяців керував приватним охоронним підприємством «Арбат», свідчить система «СПАРК-Інтерфакс». «Агентство» виявило Шкрябатовського на фото серед охоронців Януковича одразу з кількох заходів у 2013 та 2014 роках.

Ігор Антоненко – співвласник компанії «Мода лайф», яка торгує одягом під брендом Tom Farr у Москві, Мінську та багатьох містах Росії. У ЖК «Червоні вітрила» Антоненко мав у власності як мінімум одне машино-місце.

Дар'я Карселадзе – уродженка Бєлгорода, з 2014 року займається бізнесом як ІП. В одному з витоків її посада звучить як ландшафтний дизайнер.

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