Працівник херсонського КП помер у лікарні після обстрілу РФ

Сьогодні вранці в лікарні помер працівник комунального підприємства «Міське дорожнє управління», який 30 січня потрапив під обстріл РФ на робочому місці. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.



«62-річний Володимир Васильків виконував свою роботу, коли російські окупанти атакували Корабельний район. Працівник нашого комунального підприємства отримав тяжкі поранення. Лікарі робили все можливе і навіть неможливе, аби врятувати постраждалого. Але, на жаль, травми виявились смертельними», - йдеться в повідомленні.



Наприкінці минулого тижня російські окупанти скинули з дрона вибухівку на батька й сина Скориків, працівників КП «Херсонміськсвітло», які поверталися з роботи додому. 22-річний Андрій Андрійович загинув на місці. Старшого Андрія Скорика госпіталізовано в стані середньої тяжкості.