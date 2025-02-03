Об'єкт «Газпрому» під Астраханню пошкоджено внаслідок атаки безпілотника: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на паливні об'єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії вранці 3 лютого. Ілюстративне фото

Установку з переробки газового конденсату пошкоджено при атаці БПЛА на ГПЗ під Астраханню. Про це повідомив працівник заводу губернатору регіону, передає ASTRA.

Зазначається, що глава регіону Бабушкін опублікував відео візиту на газопереробний завод, який було атаковано сьогодні вночі.

«Росприроднаглядом та службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає», — стверджує він.

Зважаючи на кадри, пожежу на підприємстві вже загасили.

Раніше очевидці розповіли, що атакований завод є об'єктом «Газпрому».

Сьогодні вдень Генштаб ЗСУ підтвердив атаки на Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ у Росії.

Там зазначили, що в ніч проти понеділка підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ вразили Волгоградський НПЗ (ЛУКойл-Волгограднафтопереробка) та Астраханський газопереробний завод.

«Обидва ці стратегічні об'єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області пошкоджено установки первинної переробки.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 3 лютого російські міста атакували безпілотники: вибухи лунали в кількох регіонах країни, зокрема в Астраханській області. Ударні БпЛА дісталися міста Ахтубінськ, де працює газопереробний завод. Внаслідок атаки там почалася масштабна пожежа.