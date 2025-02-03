У бою загинув льотчик 831-ї бригади тактичної авіації ЗСУ

Учора під час виконання бойового завдання загинув льотчик 831-ї Миргородської БрТА. Про це йдеться у блозі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».

«У бою загинув льотчик-винищувач Повітряних Сил Іван Болотов. Майже три роки повномасштабної війни він відважно захищав Україну і самовіддано бився в небі. Так воюють тільки найкращі воїни світу... Йому було лише 24 роки», - йдеться в повідомленні.



У телеграм-каналі RST зазначається, що він був пілотом Су-27 831-ї бригади тактичної авіації. За попередніми даними був збитий бортом Су-30СМ ВКС РФ.



Нагадаємо, шість доопрацьованих французьких багатоцільових винищувачів четвертого покоління Mirage 2000-5F очікують на відправку в Україну.