Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька

03 лютого 2025, 14:50

За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька

Так званий «голова» адміністрації окупованого Сєвєродонецька Луганської області Микола Моргунов затриманий за підозрою у бандитизмі та розбої. Фото: АіФ Так званий «голова» адміністрації окупованого Сєвєродонецька Луганської області Микола Моргунов затриманий за підозрою у бандитизмі та розбої. Фото: АіФ

За підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 209 КК РФ (участь у банді), п. «а» ч.4 ст. 162 КК РФ (розбій, скоєний організованою групою) та п. «а» ч.3 ст. 126 КК РФ (викрадення людини, вчинене організованою групою), за підтримки УФСБ Росії та ГУУР МВС Росії затримано «главу» адміністрації окупованого Сіверськодонецька Луганської області Миколу Моргунова. Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає канал «Слідком».

У повідомленні йдеться, що слідством на підставі матеріалів ФСБ та МВС Росії встановлено, що затриманий з травня 2014 року брав активну участь у формуванні та підтримці стійкої збройної групи.

«Моргунов, будучи на той момент головою адміністрації міського округу Брянка Луганської Народної Республіки, володіючи в силу займаної посади повним обсягом інформації про всі об'єкти нерухомості та значущі підприємства міста, про їх фактичних та номінальних власників, фінансовий стан забезпечених городян, надавав дані відомості учасникам бандформування для організації викрадення людей, їх незаконного утримання, викрадення майна, а також вимагання коштів як викуп за звільнення», — пише «Слідком».

Зазначається, що на даному етапі розслідування слідчими розслідуються кримінальні справи про 11 вбивств учасниками банди, 6 фактів викрадень людей, 4 розбійні напади, 2 вимагання, викрадення майна підприємства на суму понад 6 млн 200 тис. рублів, за скоєння яких заарештовано ватажка та учасників стійкої збройної групи.

Встановлено, що всі жертви злочинних посягань банди перебували у неприязних стосунках із Моргуновим, або з тих чи інших причин були негативно налаштовані до нього.

«У ряді випадків Моргунов не тільки надавав ватажку банди відомості про об'єкти нападів, а й прямо підбурював до розправи з ними», — пише канал.

Також повідомляється, що слідчі продовжують збирання та закріплення доказів у кримінальній справі, а також виявлення додаткових епізодів злочинної діяльності Моргунова.

ТЕГИ

Інше
Сіверськодонецьк Луганська область окуповані території розбійний напад Северодонецк
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:50
За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор
17:16
На окупованій Луганщині росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними
23:00
Головне за день: Удари по Харкову та Полтаві. У Суджі на школу впала бомба
23:00
Головне за день: Росармія вже поряд із Мирноградом. РФ знову окупували Новомлинськ
22:20
«ДНР» заявила про 12 поранених жителів окупованої Донеччини
19:30
«ДНР» незаконно відправила донеччанина в колонію на 13 років
16:08
Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів
14:15
У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
11:25
Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин
11:06
У зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів: населення міста скоротилося у 80 разів – ОВА
23:30
Головне за день: Лінія фронту за 7 км від Костянтинівки. Удар по Сумах
22:25
Окупована Горлівка відправила до Росії багатомільйонний подарунок, але дорогою його могли вкрасти
10:09
В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА
08:59
В окупованому Донецьку понад 1000 абонентів залишаються без світла
23:18
Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано
22:58
В окупованій Горлівці обстріляно відділення «МНС»
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
15:30
На підприємствах під контролем «ЛНР» накопичилися мільйонні борги із зарплат
усі новини
15:55
Щонайменше 6 людей загинули на Донеччині через обстріл — ОВА
15:29
Нагороджений Путіним депутат-єдинорос брав гроші з військових за звільнення від служби
15:05
Двоє російських солдатів підірвалися на міні, рятуючись від дрона
14:50
За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
14:14
У бою загинув льотчик 831-ї бригади тактичної авіації ЗСУ
13:55
Об'єкт «Газпрому» під Астраханню пошкоджено внаслідок атаки безпілотника: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари
12:59
У Москві від вибуху в елітному ЖК помер Армен Саркісян, також постраждав колишній охоронець Януковича
12:53
Працівник херсонського КП помер у лікарні після обстрілу РФ
11:55
Обстріли Донеччини: 30 будинків пошкоджено, є загибла та поранені
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
10:22
Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув, атакуючи позиції ЗСУ на фургоні УАЗ-452
10:20
Вибух в елітному ЖК Москви: важко поранено Армена Саркісяна – кримінального авторитета з Донбасу (доповнена)
09:51
Через ремонт магістральної труби можливе скорочення водопостачання у Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці
09:50
ППО України збила 38 із 71 БПЛА, ще 25 — не досягли цілей
09:25
Трамп заявив, що вже запланував зустрічі та переговори з Україною та РФ щодо закінчення війни — CNN
08:50
У Росії горить газопереробний завод після атаки дронів
08:40
Армія РФ просунулася в трьох населених пунктах Донеччини — DeepState
07:37
Втрати армії РФ за добу: 1300 військових та 12 танків
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор
17:32
Росія вдарила з артилерії по Костянтинівській громаді: є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Так званий «голова» адміністрації окупованого Сєвєродонецька Луганської області Микола Моргунов затриманий за підозрою у бандитизмі та розбої. Фото: АіФ За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
03 лютого, 14:50
У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на паливні об'єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії вранці 3 лютого. Ілюстративне фото Об'єкт «Газпрому» під Астраханню пошкоджено внаслідок атаки безпілотника: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари
03 лютого, 13:55
Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув у Курській області. Фото: кадр із відео Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув, атакуючи позиції ЗСУ на фургоні УАЗ-452
03 лютого, 10:22
В Астраханській області Росії після атаки безпілотників на газопереробному заводі виникла пожежа. Ілюстративне фото У Росії горить газопереробний завод після атаки дронів
03 лютого, 08:50
ЗСУ ліквідували понад 15 тисяч військових РФ. Фото: Олександр Сирський На Покровському напрямку ЗСУ знищили у січні понад 15 тисяч окупантів
02 лютого, 13:49
Відомо, скільки бомб, ракет та дронів запустила РФ за тиждень. Фото: ОП Зеленський розповів, скільки за тиждень РФ скинула на Україну бомб, дронів та ракет
02 лютого, 10:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір