За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька

Так званий «голова» адміністрації окупованого Сєвєродонецька Луганської області Микола Моргунов затриманий за підозрою у бандитизмі та розбої. Фото: АіФ

За підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 209 КК РФ (участь у банді), п. «а» ч.4 ст. 162 КК РФ (розбій, скоєний організованою групою) та п. «а» ч.3 ст. 126 КК РФ (викрадення людини, вчинене організованою групою), за підтримки УФСБ Росії та ГУУР МВС Росії затримано «главу» адміністрації окупованого Сіверськодонецька Луганської області Миколу Моргунова. Про це повідомив Слідчий комітет РФ, передає канал «Слідком».

У повідомленні йдеться, що слідством на підставі матеріалів ФСБ та МВС Росії встановлено, що затриманий з травня 2014 року брав активну участь у формуванні та підтримці стійкої збройної групи.

«Моргунов, будучи на той момент головою адміністрації міського округу Брянка Луганської Народної Республіки, володіючи в силу займаної посади повним обсягом інформації про всі об'єкти нерухомості та значущі підприємства міста, про їх фактичних та номінальних власників, фінансовий стан забезпечених городян, надавав дані відомості учасникам бандформування для організації викрадення людей, їх незаконного утримання, викрадення майна, а також вимагання коштів як викуп за звільнення», — пише «Слідком».

Зазначається, що на даному етапі розслідування слідчими розслідуються кримінальні справи про 11 вбивств учасниками банди, 6 фактів викрадень людей, 4 розбійні напади, 2 вимагання, викрадення майна підприємства на суму понад 6 млн 200 тис. рублів, за скоєння яких заарештовано ватажка та учасників стійкої збройної групи.

Встановлено, що всі жертви злочинних посягань банди перебували у неприязних стосунках із Моргуновим, або з тих чи інших причин були негативно налаштовані до нього.

«У ряді випадків Моргунов не тільки надавав ватажку банди відомості про об'єкти нападів, а й прямо підбурював до розправи з ними», — пише канал.

Також повідомляється, що слідчі продовжують збирання та закріплення доказів у кримінальній справі, а також виявлення додаткових епізодів злочинної діяльності Моргунова.