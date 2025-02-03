Затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька: вбивства, викрадення, розбій

Так званий «голова» адміністрації окупованого Сіверськодонецька Луганської області Миколай Моргунов. Фото: АіФ

В окупованому Сіверськодонецьку (до перейменування — Сєверодонецьк) затримано главу адміністрації «ЛНР» Миколу Моргунова. Про це повідомили російські слідчі органи. Його підозрюють у розбої, викраденні людини організованою групою.



У повідомленні йдеться, що слідством на підставі матеріалів ФСБ і МВС Росії встановлено, що затриманий із травня 2014 року брав активну участь у «формуванні та підтримці стійкої збройної групи».



Моргунов на той момент був головою окупаційної адміністрації в місті Брянка. Він «володів повним обсягом інформації про всі об'єкти нерухомості та значущі підприємства міста, про їхніх фактичних і номінальних власників, фінансовий стан забезпечених містян, надавав ці відомості учасникам бандформування для організації викрадення людей, їхнього незаконного утримання, розкрадання майна, а також вимагання грошових коштів як викуп за звільнення».



Російські слідчі вже нарахували факти про 11 убивств учасниками банди, 6 фактів викрадень людей, 4 розбійні напади, 2 вимагання, розкрадання майна підприємства на суму понад 6 млн 200 тис. рублів, за скоєння яких заарештовано та притягнуто до кримінальної відповідальності ватажка та учасників стійкої збройної групи.



Усі жертви злочинних посягань банди перебували в неприязних стосунках із Моргуновим, або з тих чи інших причин були до нього негативно налаштовані.