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Двоє російських солдатів підірвалися на міні, рятуючись від дрона

03 лютого 2025, 15:05

Двоє російських солдатів підірвалися на міні, рятуючись від дрона

Двоє солдатів РФ підірвалися на міні на квадроциклі. Фото: кадр із відео Двоє солдатів РФ підірвалися на міні на квадроциклі. Фото: кадр із відео

Двоє російських солдатів, тікаючи від дрона на квадроциклі, підірвалися на протитанковій міні недалеко від селища Курдюмівка Донецької області. Відео опублікував канал РУБпАК «Фенікс».

Двоє окупантів на квадроциклі намагалися втекти від українського дрона, але після скидання по них снаряда, водій різко змінив маршрут, не помітивши перед собою міну.

В результаті чого солдати ЗС РФ наїхали прямо на протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок вибуху від квадроцикла нічого не залишилося.

Нагадаємо, у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу показали, як знищують позиції та техніку окупантів біля Курдюмівки.

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