Нагороджений Путіним депутат-єдинорос брав гроші з військових за звільнення від служби

Депутат з Брянської області РФ Володимир Реук заробляв на військових. Фото: ASTRA

У Росії брянський депутат-єдинорос брав гроші з військових, обіцяючи повернути їх із війни. Про це пише сьогодні видання ASTRA із посиланням на пресслужбу судів регіону.

Зазначається, що ексдепутат Клінцівської міської ради, «Z-волонтер» Володимир Реук заробляв на тому, що брав гроші в учасників війни з Україною в обмін на держнагороди та виплати за поранення, а також за звільнення від служби.

Проти нього порушено кримінальну справу за трьома епізодами шахрайства (стаття 159 КК РФ), повідомляє пресслужба судів регіону.

Видання зазначає, що у 2023 році президент РФ Володимир Путін нагородив Реука орденом «За заслуги перед Батьківщиною».

Раніше повідомлялося, що за підозрою в бандитизмі та розбої затримано так званого «голову» адміністрації окупованого Сіверськдонецька Луганської області Миколу Моргунова.