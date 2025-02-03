Щонайменше 6 людей загинули на Донеччині через обстріл — ОВА

Внаслідок обстрілів на Донеччині загинули щонайменше 6 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у понеділок, 3 лютого.
«У Часовому Ярі продовжуються активні бойові дії, але частина людей все ще залишається в місті. Сьогодні вдалося знайти тіла п'яти загиблих мирних жителів віком від 32 до 66 років», — написав Філашкін у телеграм-каналі.
Також стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік, наголосив він.
Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранення дістала ще одна людина.