Армія РФ у дві хвилі наступала поблизу Великої Новосілки: ЗСУ уразили колони бронетехніки росіян

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Новопавлівському напрямку поблизу селища Велика Новосілка російські війська спробували розвинути наступ за підтримки бронетехніки, яку застосовували у дві хвилі. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



По колонах завдали вогневого ураження, внаслідок якого знищені три танки, три бронемашини та баггі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій.

Нагадаємо, що 31 січня ЗСУ знищили командний пункт угруповання військ «Курськ» ЗС РФ у російському місті Рильськ.