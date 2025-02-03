Що відомо про Армена Саркісяна, якого вбили в Москві: До чого тут Горлівка, «ДНР» та Кадиров

Армен Саркісян. Фото: «ДАН»

Сьогодні вранці у холі житлового комплексу «Алые паруса» у Москві пролунав вибух. Він стався, коли з ліфта вийшов відомий кримінальний авторитет з українським громадянством Армен Саркісян серед своїх охоронців.



Один з охоронців загинув. Сам Армен Саркісян отримав тяжкі поранення. Йому відірвало ногу, згідно з повідомленнями ЗМІ, він впав у кому, а пізніше помер, не приходячи до тями.



Вибух у Москві: деталі



Російські пропагандисти стверджують, що замах був організований саме на Саркісяна, який проживав у власній квартирі у цьому житловому комплексі. Вибухівку було закладено, за попередньою інформацією, під диван, розташований у холі. Здетонувала вона якраз у той момент, коли Саркісян проходив повз.



Зрозуміло, що російська пропаганда поспішила звинуватити Головне управління розвідки України в черговому «теракті». Не виключено, що цей інцидент справді операція ГУР. Станом на цей час у відомстві не робили жодних заяв. Однак поки що також не можна виключати, що замах на Армена Саркісяна, більш відомого як Армен «Горлівський», пов'язаний з великим перерозподілом сфер впливу, який зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях України.



Ми зібрали все, що відомо про Армена «Горлівського».



Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян народився у Вірменії, але на початку 90-х переїхав із батьками до Донецької області, оселився у Горлівці.



За свідченнями місцевих жителів та ЗМІ Донецької області, він створив «національну» банду, яка займалася різними «дрібницями» на кшталт залякування бізнесу, здирництва грошей, пограбувань.



Кажуть, що Армен «Горлівський» не став авторитетом у кримінальному розумінні цього слова, але судимість мав (у Реєстрі судових рішень до 2014 року інформації про це не міститься).



За інформацією журналістів горлівських видань, дуже швидко він став набирати вагу у кримінальному світі, коли очолив федерацію боксу у Горлівці та почав використовувати бокс як базу для підготовки молодих людей для виконання різних кримінальних завдань.



Кримінальна діяльність та зв'язки з політиками



Тож на початку 2000-х Саркісян надавав певні специфічні послуги багатьом народним депутатам від Партії регіонів, які у цей період вирішили легалізувати своє кримінальне минуле та кримінальне сьогодення через політику.



Одним із таких людей, які активно користувалися послугами Саркісяна, був Юрій Іванющенко (Юра «Єнакіївський»), кримінальний авторитет, соратник та партнер Віктора Януковича. У співпраці з Іванющенком Армен Саркісян зміг підкорити весь силовий блок не лише у Горлівці, а й ширше – на території Донецької області.



Ба більше, Саркісян почав контролювати бізнес, і, за свідченням деяких маріупольських підприємців, без узгодження з Саркісяном на початку 2000-х неможливо було розпочати бізнес.



Роль у подіях 2014 року та втеча



Майдан боляче вдарив по кримінальній «імперії» Саркісяна. Після втечі Януковича його оголосили у міжнародний розшук за організацію вбивств у центрі Києва. Саркісян переховувався у Франції та Росії.



До початку російської агресії проти України у 2014 році Армен Саркісян дуже високо піднявся у кримінальному світі. Купив нерухомість у Києві та Москві. Мав кілька бізнесів у Горлівці, які перейшли до нього від інших підприємців.



У СБУ стверджують, що «тітушки» Саркісяна брали участь у подіях «русской весны» – зокрема у проросійських мітингах, а також у захопленні Горлівського МВС. За даними українських ЗМІ, Саркісян вважається причетним до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, а також убивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака.



За словами підприємців, з якими вдалося поспілкуватися «Новинам Донбасу», Саркісян не втратив контроль над власним бізнесом у Донецькій області і не втратив свого впливу принаймні на окупованій частині регіону



У квітні 2018 року у Франції Інтерпол затримав громадянина України Армена Саркісяна. Він був оголошений у міжнародний розшук ще 2014 року. Національна поліція України підозрювала Армена Саркісяна в організації підвезення «тітушок» до Києва під час протестів на Майдані. Але згодом повідомлення про затримання Саркісяна було видалено з сайту Інтерполу, а сам підозрюваний виступив перед російськими ЗМІ із заявою, що він знаходиться в Москві.



Чи було затримання у французькому аеропорту Армена Саркісяна помилковим (прізвище справді поширене серед вірмен) чи Саркісяну вдалося якось домовитися — невідомо. Але з того часу прізвище Армена Саркісяна стало часто з'являтися в повідомленнях російських пропагандистських медіа.



У 2021 році на сайті «Горлівська правда», який контролювався Саркісяном, з'явилося його фото в компанії російського співака Тіматі та представника голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в Європі Тимура Дугазаєва.



Участь у повномасштабній війні проти України



Після початку повномасштабної війни Саркісян повернувся на Донбас. За завданням ФСБ він створив нове збройне формування для війни проти України – окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ». Його основу становлять рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. Власне, із членів кримінальної банди, яку очолював сам «Горлівський.



Для вербування ув'язнених російська окупаційна влада призначила Саркісяна так званим «смотрящим» за в'язницями на окупованій частині Донбасу.



За даними контррозвідки СБУ, спочатку «АрБАТ» воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину.



Він знову очолив федерацію боксу, тепер уже не лише у Горлівці, а й на всій території окупованого Донбасу. У своїх виступах голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько називає Саркісяна «спонсором та меценатом».



Крім того, ставзайматися забезпеченням військових підрозділів на фронті через різні фірми.



Однак кажуть, що останнім часом йому доводилося ділити сфери впливу з російськими кримінальними групами, які почали заходити на Донеччину після так званого приєднання до РФ, зокрема з Кадировим. Не виключено, що саме це спричинило фізичне усунення Саркісяна.



У травні 2022 року Саркісян сфотографувався із депутатом російської Держдуми Адамом Делімхановим. У ЗМІ згадували, що нагородження відбулося на особисте прохання голови Чечні Рамзана Кадирова.



У 2024 році СБУ йому заочно повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).