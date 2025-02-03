ЗСУ ліквідували комбата російської армії у Великій Новосілці

Командир 3-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку ЗС РФ Донір Циденов. Фото: 110-та механізована бригада ЗСУ

110-та механізована бригада ЗСУ ліквідувала командира 3-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку армії РФ Доніра Циденова у селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами українських військових, в останні хвилини життя Циденов просив пощади та молився у бік БПЛА.



«Окупанту це не допомогло», – зазначили у 110-й ОМБр.

Нагадаємо, що армія РФ у дві хвилі наступала поблизу селища Велика Новосілка на Донеччині, ЗСУ уразили колони бронетехніки росіян.