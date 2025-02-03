Військові РФ з серпня 2024 року стратили щонайменше 79 українських військовополонених — ООН

Будівля ООН у Женеві. Фото: ООН

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 українських військовополонених у 24 окремих інцидентах. Про це йдеться у повідомленні Місії.

«Багато українських солдатів, які здалися або перебували під фізичним арештом у російських збройних силах, було розстріляно на місці. Свідки також описували вбивства беззбройних та поранених українських солдатів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 24 інцидентами Місія отримала та проаналізувала відео- та фотоматеріали, опубліковані українськими та російськими джерелами, на яких зафіксовано страти чи мертві тіла. Також було проведено опитування свідків.

Геолокаційні та хронологічні інциденти вказують на те, що повідомлені страти мали місце в районах, де проводились російські наступальні операції. Ці повідомлення було оцінено як правдиві.

«Ці інциденти не трапились на порожньому місці. Громадські діячі Російської Федерації відкрито наголосили про нелюдське поводження і навіть страти захоплених українських військовослужбовців. У поєднанні з широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати чи заохочувати протиправну поведінку», — заявила глава Місії Даніель Белл.

У 2024 році Місія зафіксувала щонайменше три дзвінки від посадових осіб Російської Федерації, а також низку повідомлень у соціальних мережах у військових групах, пов'язаних з російськими Збройними Силами, які, як повідомляється, віддавали накази про страти або схвалювали їх.

В ООН зазначили, що міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати накази про те, щоб ніхто не залишився живим, загрожувати супротивникові або в такий спосіб проводити військові дії. Заява про відсутність «жодної пощади» є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.