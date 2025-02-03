У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія

Забруднення Азовського моря. Фото: сторінка Маріупольської міськради у Телеграм

З середини січня триває прибирання мазуту з російських танкерів в Азовському морі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Так, 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. В Азовському морі зафіксували концентровану пляму нафтопродуктів площею 300 квадратних кілометрів. Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте мазут помітили знову. Зокрема, він рухається у напрямку Маріуполя.

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери – «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239».