Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія

03 лютого 2025, 20:13

У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія

Забруднення Азовського моря. Фото: сторінка Маріупольської міськради у Телеграм Забруднення Азовського моря. Фото: сторінка Маріупольської міськради у Телеграм

З середини січня триває прибирання мазуту з російських танкерів в Азовському морі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Так, 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. В Азовському морі зафіксували концентровану пляму нафтопродуктів площею 300 квадратних кілометрів. Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте мазут помітили знову. Зокрема, він рухається у напрямку Маріуполя.

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери – «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239».

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Азовське море
Інше
окупація мазут Забруднення Танкери
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:13
У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія
14:50
За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор
17:16
На окупованій Луганщині росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними
23:00
Головне за день: Удари по Харкову та Полтаві. У Суджі на школу впала бомба
23:00
Головне за день: Росармія вже поряд із Мирноградом. РФ знову окупували Новомлинськ
22:20
«ДНР» заявила про 12 поранених жителів окупованої Донеччини
19:30
«ДНР» незаконно відправила донеччанина в колонію на 13 років
16:08
Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів
14:15
У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
11:25
Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин
11:06
У зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів: населення міста скоротилося у 80 разів – ОВА
23:30
Головне за день: Лінія фронту за 7 км від Костянтинівки. Удар по Сумах
22:25
Окупована Горлівка відправила до Росії багатомільйонний подарунок, але дорогою його могли вкрасти
10:09
В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА
08:59
В окупованому Донецьку понад 1000 абонентів залишаються без світла
23:18
Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано
22:58
В окупованій Горлівці обстріляно відділення «МНС»
16:11
«Символ окупації»: у Маріуполі на площі загарбники зводять монумент із гербом РФ
усі новини
22:06
Трамп заявив про «великий прогрес» у питанні врегулювання війни в Україні та висловив інтерес до її ресурсів
21:05
Українська армія відбила російський штурм на БМП на Покровському напрямку: у ЗСУ показали кадри з поля бою
20:36
Російські війська з РСЗВ «Смерч» обстріляли село в Донецькій області: поранений місцевий житель
20:13
У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія
19:45
Військові РФ з серпня 2024 року стратили щонайменше 79 українських військовополонених — ООН
19:03
ЗСУ ліквідували комбата російської армії у Великій Новосілці
18:25
Російські війська «забуксували» під Покровськом: інтенсивність їхніх штурмів знизилася – ЗСУ
17:41
Що відомо про Армена Саркісяна, якого вбили в Москві: До чого тут Горлівка, «ДНР» та Кадиров
16:53
«ДТЕК» відновив світло для 537 000 сімей після обстрілів РФ
16:52
Армія РФ у дві хвилі наступала поблизу Великої Новосілки: ЗСУ уразили колони бронетехніки росіян
15:55
Щонайменше 6 людей загинули на Донеччині через обстріл — ОВА
15:29
Нагороджений Путіним депутат-єдинорос брав гроші з військових за звільнення від служби
15:05
Двоє російських солдатів підірвалися на міні, рятуючись від дрона
14:50
За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
14:14
У бою загинув льотчик 831-ї бригади тактичної авіації ЗСУ
13:55
Об'єкт «Газпрому» під Астраханню пошкоджено внаслідок атаки безпілотника: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари
12:59
У Москві від вибуху в елітному ЖК помер Армен Саркісян, також постраждав колишній охоронець Януковича
12:53
Працівник херсонського КП помер у лікарні після обстрілу РФ
11:55
Обстріли Донеччини: 30 будинків пошкоджено, є загибла та поранені
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
усі новини
ВІДЕО
Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія відбила російський штурм на БМП на Покровському напрямку: у ЗСУ показали кадри з поля бою
03 лютого, 21:05
Так званий «голова» адміністрації окупованого Сєвєродонецька Луганської області Микола Моргунов затриманий за підозрою у бандитизмі та розбої. Фото: АіФ За підозрою в бандитизмі та розбої затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька
03 лютого, 14:50
У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на паливні об'єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії вранці 3 лютого. Ілюстративне фото Об'єкт «Газпрому» під Астраханню пошкоджено внаслідок атаки безпілотника: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари
03 лютого, 13:55
Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув у Курській області. Фото: кадр із відео Один із командирів 810-ї бригади РФ загинув, атакуючи позиції ЗСУ на фургоні УАЗ-452
03 лютого, 10:22
В Астраханській області Росії після атаки безпілотників на газопереробному заводі виникла пожежа. Ілюстративне фото У Росії горить газопереробний завод після атаки дронів
03 лютого, 08:50
ЗСУ ліквідували понад 15 тисяч військових РФ. Фото: Олександр Сирський На Покровському напрямку ЗСУ знищили у січні понад 15 тисяч окупантів
02 лютого, 13:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір