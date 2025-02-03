Трамп заявив про «великий прогрес» у питанні врегулювання війни в Україні та висловив інтерес до її ресурсів

Президент США Дональд Трамп. Фото: особиста сторінка Трампа у Фейсбук

США досягли великого прогресу щодо Росії та України. Про це повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Катерина Лісунова з посиланням на президента США Дональда Трампа, який відповів на запитання журналістів у Білому домі.



Однак Трамп не став вдаватися до подробиць.



Водночас він висловив зацікавленість у придбанні українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу США.



Також американський президент підписав офіційний указ про призначення відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога спеціальним посланцем США в Україні та Росії.

Нагадаємо, що Трамп заявив про те, що вже запланував зустрічі та переговори з Україною та РФ про закінчення війни.