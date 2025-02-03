На Торецькому та Часовоярському напрямках збільшилася кількість штурмів російської армії – ЗСУ

Кулеметний вогонь ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому та Часовоярському напрямках складна ситуація. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, на Торецькому напрямку кількість штурмів російських військ збільшилася на 30% проти грудня.



«Своєю чергою на Часовоярському напрямку збільшилася кількість артилерійських обстрілів. Якщо позаминулого тижня кількість обстрілів була 150+, то минулого тижня вона досягала вже 200+, а кількість штурмових дій зросла на 97% проти грудня», – зазначив спікер ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що російські війська «забуксували» під Покровськом, там інтенсивність їхніх штурмів знизилася.